Таропрогноз на 28 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Декому доведеться попрощатися з чимось старим, але це буде на благо

Вівторок, 28 лютого, для більшості пройде напрочуд добре, — можливий романтичний настрій та прийняття правильного вибору.

Принаймні саме це стверджують карти Таро, які випали в розкладі на останній місяць. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Лицар кубків, перегорнута Сімка кубків, Вісімка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 28 лютого — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що він застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу карта випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви оберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у вівторок Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.