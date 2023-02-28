Редиска будет размером с кулак: секретное удобрение для любимого весеннего овоща

Вы будете удивлены результатом

Уже совсем скоро на дачных участках украинцев начнет пестреть весенняя зелень, а огород будут украшать самодельные теплички. И одним из первых овощей, которые там появятся, будет редиска.

Если участок под редиску вы не подготовили заранее, выручит простая схема весенних подкормок. Таким методом уже много лет пользуются опытные дачники, информирует prostoway.

Чем подкормить редиску, чтобы выросла большая

Первое, что нужно этой культуре, – это азот. Большое его количество содержится в курином помете. Сырье заливают водой в соотношении 1:3 и настаивают в течение трех дней. Чтобы убедиться, что удобрение готово к использованию, посмотрите, нет ли на поверхности пузырей — если нет, значит, готово. Поскольку такая подкормка получается концентрированной, ее обязательно разбавляют водой в соотношении 1:10.

Еще один ценный настой готовят на основе сухих дрожжей (10 г) и сахара (100 г). Берем 10 г первого и 100 г второго, заливаем 10 л воды и настаиваем в течение 3 часов. Далее этот раствор разбавляют с водой в соотношении 1:5.

Третий вариант – пепел. Однако для редиски нам нужен не обычный древесный пепел, а остающийся после сжигания травы, листьев или картофельной ботвы — в нем гораздо больше калия. На 10 л воды требуется 300–350 г сырья. Удобрение настаивают в течение суток, затем вносят под корень.

Как ускорить появление всходов

Для этого семена редиса перед посевом обрабатывают в растворе марганцовки в течение 20 мин, а затем замачивают в чистой теплой воде. Сеют семена на глубину 1-1,5 см в бороздки, с расстоянием между рядами 10-15 см и в ряду через 1-2 см. Перед посевом бороздки поливают горячей водой – это обязательно.

Раньше мы рассказывали, чем поливать рассаду, чтобы укрепить растения и ускорить рост. Этот народный метод проверен годами.