Редиска буде розміром із кулак: секретне добриво для улюбленого весняного овоча

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Вже зовсім скоро на дачних ділянках українців почне рясніти весняна зелень, а город прикрашатимуть саморобні теплички. Одним із перших овочів, які там з’являться, буде редиска.

Якщо ділянку під редиску ви не підготували заздалегідь, виручить проста схема весняних підживлень. Таким методом вже багато років користуються досвідчені дачники, інформує prostoway.

Чим підживити редиску, щоб виросла велика

Перше, що потрібно цій культурі, – це азот. Велика його кількість міститься у курячому посліді. Сировину заливають водою у співвідношенні 1:3 і настоюють протягом трьох днів. Щоб переконатися, що добриво готове до використання, подивіться, чи немає на поверхні бульбашок — якщо немає, значить готове. Оскільки таке підживлення виходить концентрованим, його обов’язково розбавляють водою у співвідношенні 1:10.

Ще один цінний настій готують на основі сухих дріжджів (10 г) та цукру (100 г). Беремо 10 г першого і 100 г другого, заливаємо 10 л води й настоюємо протягом 3 год. Далі цей розчин розводять з водою у співвідношенні 1:5.

Третій варіант — попіл. Проте для редиски нам потрібен не звичайний деревний попіл, а той, що лишається після спалювання трави, листя чи картопляного бадилля — у ньому набагато більше калію. На 10 л води потрібно 300–350 г сировини. Добриво настоюють протягом доби, а потім вносять під корінь.

Як прискорити появу сходів

Для цього насіння редиски перед посівом обробляють у розчині марганцівки протягом 20 хв, а потім замочують у чистій теплуватій воді. Сіють насіння на глибину 1-1,5 см в борозенки, з відстанню між рядами 10-15 см і в ряду через 1-2 см. Перед посівом борозенки поливають гарячою водою — це обов’язково.

Раніше ми розповідали, чим поливати розсаду, щоб зміцнити рослини та прискорити ріст. Цей народний метод перевірений роками.