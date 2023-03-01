Именины Льва в 2023 году: все дни, когда Левко празднует День ангела

Львы отличаются сильным, волевым характером

Имя Лев долгое имя было довольно редким, но в последнее время становится все популярнее в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Льва в году.

Значение имени Лев

Точно неизвестно, где впервые появилось это имя, — схожие были как в латинском, так и в древнегреческом языках. Такое имя давали новорожденным детям, чтобы дать им сверхсилу льва. Есть еще еврейская версия происхождения имени Лев, по которой оно значит "сердце".

Всплеск популярности имени Лев был в начале XX века, когда детей стали так называть в честь Льва Толстого. Также все чаще Львами называют мальчиков в 2020-ых годах.

Распространены такие формы имени как Леон, Леонид, Леонтий, Левчик, Левусь, Левочко, Левцьо, Лёва, Лёвушка.

Принято считать, что носители имени Лев обычно спокойные, надежные, последовательные, умеют вызывать восхищение и ставить на место зазнаек. Львы часто становятся лидерами и руководителями.

Когда День ангела Льва?

Носители имени Лев празднуют именины более десятка раз в году. Перечислим главные:

2 февраля, — император, исповедник Лев Великий Макелла;

3 марта, — папа Лев I Римский, мученик Лев Патарский;

5 марта, — Лев Катанский;

20 июня, — Лев Ершов;

20 сентября, — Лев Егоров;

24 октября, — преподобный Лев Оптинский;

25 ноября, — папа Лев I Римский.

Также менее важные именины Льва отмечают 12 января, 31 мая, 14 июля, 24 июля, 31 августа, 24 сентября, 20 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить трусы и носки мужчинам.