Именины Ярослава в 2023 году: все дни, когда Ярик празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Ярик

Имя Ярослав не только красивое и древнее, но еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло и когда все именины Ярослава в течение года.

Значение имени Ярослав

Это классическое двухосновное славянское имя, которое появилось путем сложения слов "яр" и "слав", и вместе значит "ярый и славный" или "ярый славой". Это одно из немногих славянских имен, принятых православной церковью.

Имя Ярослав очень популярно в Украине, россии, Польше, Чехии, Словакии. Также встречаются такие формы имени как Яр, Ярик, Яричек, Слава, Славик.

Можно вспомнить таких носителей имени Ярослав как великий князь киевский Ярослав Мудрый, князь галицкий Ярослав Осмомысл, историки Ярослав Дашкевич и Ярослав Грицак, народный артист Украины Ярослав Лупий, живописцы Ярослав Мацелюх и Ярослав Красневич, заслуженный экономист Украины Ярослав Янушевич.

Принято считать, что носители имени Ярослав обычно начитанные, имеют много различных интересов и хобби, любят заниматься спортом и путешествовать, обладают предприимчивой жилкой и обычно достигают карьерных успехов.

Когда День ангела Ярослава?

Носители имени Ярослав празднуют именины всего трижды в году по церковному славянскому календарю:

5 марта, — князь Ярослав Мудрый;

3 июня, — князь Ярослав (Константин) Святославич Муромский;

8 декабря, — протоиерей Ярослав Савицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить мужчинам ножи.