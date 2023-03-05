Таропрогноз на 6 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

В большинстве своем начало недели будет положительным

В понедельник, 6 марта, некоторые смогут разрешить старые проблемы, получить вознаграждение за свои труды, а то и вовсе поймать счастливый шанс.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка пентаклей, перевернутая Семерка мечей, Восьмерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, 6 марта эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В начале недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на неделе с 6 по 12 марта по картам Таро.