Таропрогноз на 6 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Здебільшого початок тижня буде позитивним

У понеділок, 6 березня, деякі зможуть вирішити старі проблеми, отримати винагороду за свою працю, а то й зовсім спіймати щасливий шанс.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на шостий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка пентаклів, перегорнута Сімка мечів, Вісімка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали чи образили, 6 березня ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. На початку тижня Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку на тижні з 6 по 12 березня за картами Таро.