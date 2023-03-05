Чем, когда и сколько раз опрыскивать сад весной: секреты опытных дачников

Опрыскивание — важный этап весенних работ на участке

С приходом весны на дачном участке появляется немало работы. Помимо того, что начинается посев ранних сортов культур на огороде, особого внимания требует сад. Чтобы предотвратить появление вредителей и болезни, опытные дачники опрыскивают растения.

Чем обработать сад весной, когда и как это правильно делать, пишет zelenasadyba. Рекомендуется проводить опрыскивание четыре раза.

Когда нужно опрыскивать растения в саду весной:

Первый раз – ранней весной, когда температура составляет около 4 градусов тепла, а растения еще "спят" (то есть до того, как набухли почки). Второй раз – почки развиваются и образуют зеленые конусы. Третий раз – после появления бутонов цветов. Четвертый раз – сразу после завершения периода цветения.

Чем опрыскивают деревья, кусты и цветы в саду весной:

"Бордосская жидкость" (смесь из двух водных растворов извести и медного купороса, по желанию можно изготовить своими руками).

Железный купорос, разведенный в воде (300-500 г на 10 л в).

Концентрированный раствор мочевины (карбамида) (в расчете 700 г мочевины на 10 л воды, 50 г медного купороса (по желанию).

"Препарат 30-в".

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