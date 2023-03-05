Укр

Чем, когда и сколько раз опрыскивать сад весной: секреты опытных дачников

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Весной сад требует особого ухода Новость обновлена 05 марта 2023, 16:33
Весной сад требует особого ухода. Фото Getty Images

Опрыскивание — важный этап весенних работ на участке

С приходом весны на дачном участке появляется немало работы. Помимо того, что начинается посев ранних сортов культур на огороде, особого внимания требует сад. Чтобы предотвратить появление вредителей и болезни, опытные дачники опрыскивают растения.

Чем обработать сад весной, когда и как это правильно делать, пишет zelenasadyba. Рекомендуется проводить опрыскивание четыре раза.

Когда нужно опрыскивать растения в саду весной:

  1. Первый раз – ранней весной, когда температура составляет около 4 градусов тепла, а растения еще "спят" (то есть до того, как набухли почки).
  2. Второй раз – почки развиваются и образуют зеленые конусы.
  3. Третий раз – после появления бутонов цветов.
  4. Четвертый раз – сразу после завершения периода цветения.

Чем опрыскивают деревья, кусты и цветы в саду весной:

  • "Бордосская жидкость" (смесь из двух водных растворов извести и медного купороса, по желанию можно изготовить своими руками).
  • Железный купорос, разведенный в воде (300-500 г на 10 л в).
  • Концентрированный раствор мочевины (карбамида) (в расчете 700 г мочевины на 10 л воды, 50 г медного купороса (по желанию).
  • "Препарат 30-в".

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем поливать рассаду, чтобы предотвратить гниение. Раствор легко изготовить самостоятельно.

Теги:
#Вредители #Весна #Сад