Как вода и яблоки помогут остановить прорастание картофеля: хитрые трюки от хозяев с опытом

Несколько действенных лайфхаков, которые могут пригодиться

В начале весны часто бывает, что картофель, отложенный на посадку, начинает активно пускать ростки. Это становится настоящей проблемой, ведь употреблять в пищу такую картошку нельзя (если ростки выросли на 3 см и больше), а сажать ее еще слишком рано. Тем более что места ей не найдется даже в парнике или теплице, если там вы собираетесь выращивать помидоры — эти две культуры очень плохие "соседи", которых нужно держать как можно дальше друг от друга.

Так что же делать с картофелем, который неожиданно пошел в рост? Ответ на этот вопрос знает сайт facedobra, который делится несколькими интересными трюками, используемыми уже много лет подряд опытными дачниками-огородниками.

Условия хранения картофеля, чтобы он не прорастал

Температура. Ее нужно удерживать на уровне +2…+3 градуса. Также обратите внимание на влажность – она должна быть в пределах до 80-90%. Таким образом, в клубнях удастся "заморозить" процессы жизнедеятельности, но они при этом не испортятся. Проветривание помещения. Это еще одно важное условие для того, чтобы картофель долежал до нужного вам времени. Как только начинается оттепель, в помещении, где хранится картофель, открывают двери и приоткрывают окна, чтобы холодный воздух свободно циркулировал. Выбирайте правильных "соседей" для картофеля. Лучше не хранить его возле лука и чеснока, ведь они могут спровоцировать раннее появление ростков. А вот лимоны и яблоки возле ящиков с картофелем можно и даже рекомендуется ставить — эти фрукты действуют наоборот и уберегут клубни от слишком раннего "просыпания" от зимней спячки. Разделяйте урожай по частям. Не стоит хранить картофель большими партиями — лучше его разделить по ящикам или мешкам и ставить не вплотную друг к другу. Не забывайте о хорошей вентиляции. На дно ящиков, кстати, можно класть сушеную мяту — считается, что она тоже тормозит процессы развития клубня и замедляет его прорастание. Темнота. В помещении, где вы храните картофель, должно быть не только прохладно, но и темно.

Что делать, если картофель начал прорастать раньше времени

Есть несколько вариантов остановить этот процесс. Этими трюками пользуются многие опытные владельцы и они считают их достаточно эффективными.

1-й вариант: если не можете поддерживать подходящую температуру, положите около картофеля бутылки с замороженной водой. Пока она тает, температура воздуха в помещении будет падать, а картофель снова начнет "засыпать".

если не можете поддерживать подходящую температуру, положите около картофеля бутылки с замороженной водой. Пока она тает, температура воздуха в помещении будет падать, а картофель снова начнет "засыпать". 2-й вариант: продумайте дополнительную вентиляцию. Если возможно, оставляйте, например, окно в режиме проветривания.

продумайте дополнительную вентиляцию. Если возможно, оставляйте, например, окно в режиме проветривания. 3-й вариант: положите в ящик с картофелем несколько яблок или лимонов – они задержат появление ростков и позволят сохранить картофель, что уже начал прорастать, до нужного срока.

Раньше мы рассказывали, как быстро уничтожить сорняки на огороде с помощью только соли и уксуса. Это проверенный народный метод, который работает по принципу гербицидов, но не причиняет вреда земле и другим растениям, на которые может попасть несколько капель рабочего раствора.