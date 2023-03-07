Как вода и яблоки помогут остановить прорастание картофеля: хитрые трюки от хозяев с опытом
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Несколько действенных лайфхаков, которые могут пригодиться
В начале весны часто бывает, что картофель, отложенный на посадку, начинает активно пускать ростки. Это становится настоящей проблемой, ведь употреблять в пищу такую картошку нельзя (если ростки выросли на 3 см и больше), а сажать ее еще слишком рано. Тем более что места ей не найдется даже в парнике или теплице, если там вы собираетесь выращивать помидоры — эти две культуры очень плохие "соседи", которых нужно держать как можно дальше друг от друга.
Так что же делать с картофелем, который неожиданно пошел в рост? Ответ на этот вопрос знает сайт facedobra, который делится несколькими интересными трюками, используемыми уже много лет подряд опытными дачниками-огородниками.
Условия хранения картофеля, чтобы он не прорастал
- Температура. Ее нужно удерживать на уровне +2…+3 градуса. Также обратите внимание на влажность – она должна быть в пределах до 80-90%. Таким образом, в клубнях удастся "заморозить" процессы жизнедеятельности, но они при этом не испортятся.
- Проветривание помещения. Это еще одно важное условие для того, чтобы картофель долежал до нужного вам времени. Как только начинается оттепель, в помещении, где хранится картофель, открывают двери и приоткрывают окна, чтобы холодный воздух свободно циркулировал.
- Выбирайте правильных "соседей" для картофеля. Лучше не хранить его возле лука и чеснока, ведь они могут спровоцировать раннее появление ростков. А вот лимоны и яблоки возле ящиков с картофелем можно и даже рекомендуется ставить — эти фрукты действуют наоборот и уберегут клубни от слишком раннего "просыпания" от зимней спячки.
- Разделяйте урожай по частям. Не стоит хранить картофель большими партиями — лучше его разделить по ящикам или мешкам и ставить не вплотную друг к другу. Не забывайте о хорошей вентиляции. На дно ящиков, кстати, можно класть сушеную мяту — считается, что она тоже тормозит процессы развития клубня и замедляет его прорастание.
- Темнота. В помещении, где вы храните картофель, должно быть не только прохладно, но и темно.
Что делать, если картофель начал прорастать раньше времени
Есть несколько вариантов остановить этот процесс. Этими трюками пользуются многие опытные владельцы и они считают их достаточно эффективными.
- 1-й вариант: если не можете поддерживать подходящую температуру, положите около картофеля бутылки с замороженной водой. Пока она тает, температура воздуха в помещении будет падать, а картофель снова начнет "засыпать".
- 2-й вариант: продумайте дополнительную вентиляцию. Если возможно, оставляйте, например, окно в режиме проветривания.
- 3-й вариант: положите в ящик с картофелем несколько яблок или лимонов – они задержат появление ростков и позволят сохранить картофель, что уже начал прорастать, до нужного срока.
Раньше мы рассказывали, как быстро уничтожить сорняки на огороде с помощью только соли и уксуса. Это проверенный народный метод, который работает по принципу гербицидов, но не причиняет вреда земле и другим растениям, на которые может попасть несколько капель рабочего раствора.