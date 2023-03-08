Таропрогноз на 9 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

У большинства четверг будет удачным

В четверг, 9 марта, у некоторых могут случиться неудачи, в то время как у большинства других наоборот дела пойдут вгору и возможны перемены к лучшему.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Рыцарь пентаклей, перевернутая Двойка пентаклей, Шестерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в четверг Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего 9 марта в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в марте 2023 года.