Таропрогноз на 9 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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У большинства четверг будет удачным
В четверг, 9 марта, у некоторых могут случиться неудачи, в то время как у большинства других наоборот дела пойдут вгору и возможны перемены к лучшему.
Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Рыцарь пентаклей
Карта говорит, что в четверг Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.
Перевернутая Двойка пентаклей
Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего 9 марта в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.
Шестерка мечей
Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в марте 2023 года.