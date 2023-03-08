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Таропрогноз на 9 березня 2023: оберіть картку і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на дев’ятий день березня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на дев’ятий день березня. Фото telegraf.com.ua

Для більшості четвер буде вдалим

У четвер, 9 березня, у деяких можуть статися невдачі, тоді як у більшості інших, навпаки, справи підуть угору і можливі зміни на краще.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на дев’ятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Лицар пентаклів, перевернута Двійка пентаклів, Шістка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Лицар пентаклів

Карта каже, що в четвер Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що 9 березня у справах можуть статися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в березні 2023 року.

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