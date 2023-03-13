27-летний рэпер потерял сознание во время концерта и умер в больнице (видео)

Южноафриканский рэпер Коста Тич исполнил свою последнюю песню

Южноафриканский рэпер Коста Тич умер после того, как во время своего выступления на фестивале Ultra Music Festival в Йоханнесбурге сначала споткнулся на сцене, а допев свою последнюю песню — потерял сознание. После того как 27-летний парень был доставлен в больницу, он умер.

О смерти Коста Тича пишет dailymail. Британское издание также опубликовало видео, снятое фанатом рэпера, когда тот выступал на сцене. Сообщается, что трагедия с 27-летним музыкантом, настоящее имя которого Константинос Цобаноглу, случилась в субботу, 11 марта.

"Печальные кадры, которые MailOnline решил не публиковать полностью, показывают, как артист спотыкается, встает и заканчивает свою песню. Когда он заканчивает свой сет, публика начинает восторженно аплодировать. После этого рэпер пошатывается и падает на пол. Шокированные сотрудники службы безопасности и члены команды спешат ему на помощь", — передает dailymail.

Звезда южноафриканской музыкальной сцены, Коста вошел в музыкальную индустрию в 2020 году. Недавно он подписал контракт с лейблом рэпера Эйкона Konvict Kulture. Коста Тич известен своими хитами, такими как Activate и Nkalakatha.

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