27-річний репер знепритомнів під час концерту та помер у лікарні (відео)

Південноафриканський репер Коста Тіч виконав свою останню пісню

Південноафриканський репер Коста Тіч помер після того, як під час свого виступу на фестивалі Ultra Music Festival у Йоганнесбурзі спочатку спіткнувся на сцені, а доспівавши свою останню пісню — знепритомнів. Після того, як 27-річного хлопця доправили до лікарні, він помер.

Про смерть Коста Тіча пише dailymail. Британське видання також опублікувало відео, зняте фанатом репера, коли той виступав на сцені. Повідомляється, що трагедія із 27-річним музикантом, справжнє ім’я якого Костянтинос Цобаноглу, сталася у суботу, 11 березня.

"Сумні кадри, які MailOnline вирішив не публікувати повністю, показують, як артист спотикається, встає і закінчує свою пісню. Коли він закінчує свій сет, публіка починає захоплено аплодувати. Після цього репер хитається і падає на підлогу. Шоковані співробітники служби безпеки та члени команди поспішають йому на допомогу", — передає dailymail.

Зірка південноафриканської музичної сцени Коста увійшов у музичну індустрію у 2020 році. Нещодавно він підписав контракт із лейблом репера Ейкона Konvict Kulture. Коста Тіч відомий своїми хітами, такими як Activate та Nkalakatha.

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