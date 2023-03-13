Таропрогноз на 14 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Вторник обещает быть тяжелым

Вторник, 14 марта, многим принесет неприятные сюрпризы, могут случиться конфликты, также есть опасность сделать неверный выбор.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз мечей, перевернутый Король пентаклей, Семерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз мечей

Карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также будьте внимательны в вопросах здоровья.

Перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в этот вторник, посвятите время отдыху и хобби.

Семерка кубков

Во вторник Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать всем знакам Зодиака до конца недели по картам Таро.