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Таропрогноз на 14 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати у чотирнадцятий день березня
Прогноз Таро, на що Вам чекати у чотирнадцятий день березня. Фото telegraf.com.ua

Вівторок обіцяє бути важким

Вівторок, 14 березня, багатьом принесе неприємні сюрпризи, можуть статися конфлікти, також є небезпека зробити неправильний вибір.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на чотирнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз мечів, перевернутий Король пентаклів, Сімка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз мечів

Карта попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також будьте уважні у питаннях здоров’я.

Перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не переробляйте цього вівторка, присвятіть час відпочинку та хобі.

Сімка кубків

У вівторок Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що чекати всім знакам Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.

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