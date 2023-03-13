Принцесса Иордании вышла замуж за финансиста: фото с роскошной свадьбы

26-летняя девушка убралась в свадебное платье от Dior

Иорданская принцесса Иман вышла замуж за американского финансиста, венесуэльца по происхождению Джамиля Термиотиса.

Свадьба состоялась в воскресенье, 12 марта, во дворце Beit Al Urdon Palace в столице Иордании Аммане. Иман — дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, у нее также есть младшие брат и сестра.

Известно, что на роскошной церемонии были только близкие друзья влюбленных и родственники. Для свадьбы Иман выбрала классическое белое платье от Dior со шлейфом. Ее голову украшала элегантная тиара матери, усыпанная бриллиантами.

28-летний Джамиль Термиотис сделал предложение иорданской принцессе летом прошлого года. До этого пара встречалась три года, они познакомились в США. Известно, что мужчина работает финансистом — управляющим партнером венчурной фирмы в Нью-Йорке.

Принцесса Иман и Джамиль Термиотис. Фото: Getty Images

Принцесса Иман с отцом, королем Абдаллой II. Фото: Getty Images

Свадьба прошла в окружении родственников и друзей пары. Фото: Getty Images

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