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Принцеса Йорданії одружилася з фінансистом: фото з розкішного весілля

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Принцеса Іман і Джаміль Терміотіс
Принцеса Іман і Джаміль Терміотіс. Фото Getty Images

26-річна дівчина вбралась у весільну сукню від Dior

Йорданська принцеса Іман вийшла заміж за американського фінансиста, венесуельця за походженням Джаміля Терміотіса.

Весілля відбулося у неділю, 12 березня, у палаці Beit Al Urdon Palace у столиці Йорданії Аммані. Іман — дочка короля Абдалли II та королеви Ранії, у неї також є молодші брат та сестра.

Відомо, що на розкішній церемонії були лише близькі друзі закоханих та родичі. Для весілля Іман обрала класичну білу сукню від Dior зі шлейфом. Її голову прикрашала елегантна тіара матері, посипана діамантами.

28-річний Джаміль Терміотіс зробив пропозицію йорданській принцесі влітку минулого року. До цього пара зустрічалася три роки, вони познайомились в США. Відомо, що чоловік працює фінансистом — керуючим партнером венчурної фірми в Нью-Йорку.

Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс
Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс. Фото: Getty Images
Принцеса Іман та король Абдалла II
Принцеса Іман із батьком, королем Абдаллою II. Фото: Getty Images
весілля принцеси іман Йорданія 2023
Весілля пройшло в оточенні родичів та друзів пари. Фото: Getty Images

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#Йорданія #Королівська сім'я #Весілля #Королева Ранія