Когда пора сеять редиску в открытый грунт: дачный календарь на 2023 год

Первые посевы возможны даже в марте

Редиска — одна из популярных культур, которые охотно выращивают многие дачники. Этот овощ, конечно же, нуждается в уходе, как и любое другое растение, но вырастить его на самом деле очень просто. Главное — соблюдать несколько важных правил.

Но прежде всего, на чем следует акцентировать внимание дачникам – это сроки посева редиса. Когда в этом году его лучше сеять в открытую почву, рассказывает сайт vikna.tv. Подходящие дни обычно рассчитываются не только, учитывая погодные условия, но и соблюдая лунный календарь.

Когда сеять редис в открытую почву в 2023 году

Эта культура очень быстро растет – от посева до получения урожая проходит всего месяц. А это значит, что нет смысла занимать большую площадь под посевы — досеивать редьку можно еженедельно в течение всего сезона.

Обычно начинают сажать редиску в первые теплые дни марта — примерно с середины месяца и вплоть до июня. А согласно лунному календарю на этот год, посевы лучше проводить в следующие сроки:

15–25 апреля;

5–20 мая;

25 июля – 5 августа.

Где сеять редис: основные правила

Важно посеять редиску в правильном месте, чтобы она не мешала другим культурами и сама хорошо росла. Нам нужен солнечный участок — для весны, и затемненный — для лета. Земля должна быть не тяжелой, иначе овощ плохо уродится. Лучше добавить на участок под редьку немного компоста и песка, сгодится и перегной (свежий — под запретом). Хорошо будет расти редька возле пастернака и моркови.

Раньше мы рассказывали, как правильно сеять огурцы, горох, морковь и капусту на рассаду. Для них очень важна глубина посадки семян.