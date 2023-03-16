Коли пора сіяти редьку у відкритий ґрунт: дачний календар на 2023 рік

Перші посіви можливі навіть у березні

Редиска — одна із популярних культур, які залюбки вирощують багато дачників. Цей овоч, звісно, потребує догляду, як і будь-яка інша рослина, але виростити його насправді дуже просто. Головне — дотримуватися кількох важливих правил.

Але найперше, на чому варто акцентувати увагу дачникам — це терміни посіву редьки. Коли цьогоріч її краще сіяти у відкритий ґрунт, розповідає сайт vikna.tv. Підходящі дні зазвичай розраховуються не тільки, зважаючи на погодні умови, а й дотримуючись місячного календаря.

Коли сіяти редиску у відкритий ґрунт у 2023 році

Ця культура дуже швидко росте — від посіву до отримання врожаю минає всього місяць. А це значить, що немає сенсу займати велику площу під посіви — досіювати редьку можна хоч щотижня протягом усього сезону.

Зазвичай починають садити редиску у перші теплі дні березня — приблизно з середини місяця і аж до червня. А згідно з місячним календарем на цей рік, посіви краще проводити у такі терміни:

15–25 квітня;

5–20 травня;

25 липня – 5 серпня.

Де сіяти редиску: основні правила

Важливо посіяти редиску в правильному місці, щоб вона не заважала іншим культурами і сама добре росла. Нам потрібна сонячна ділянка — для весни, і затемнена — для літа. Земля має бути неважкою, інакше овоч погано вродить. Краще додати на ділянку під редьку трохи компосту та піску, згодиться і перегній (свіжий — під забороною). Добре ростиме редька біля пастернаку та моркви.

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