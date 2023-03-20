Когда украинцы отмечают День матери в 2023 году: дата и главные традиции

Мама — самый родной и близкий человек в жизни каждого

Один из самых главных семейных праздников отмечается в Украине уже совсем скоро. В каждой стране День матери празднуют по-разному, но одно неизменно — эта дата посвящается всем женщинам, которые стали или станут в будущем матерями.

День матери в 2023: дата праздника

В Украине согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2023 году эта дата выпадает на 14 мая. В свою очередь, в мире праздник отмечают ежегодно 13 мая.

День матери в Украине: главные традиции дня

В этот праздник почитается главная миссия каждой мамы — сохранение духовного мира своих детей и оберегание их от опасностей. В День матери принято не только поздравлять и дарить подарки самой дорогой женщине в жизни, но и уделять ей особое внимание: заходить в гости, общаться. Также люди, потерявшие свою маму, приходят на их могилы с цветами и свечами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.