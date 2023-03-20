Коли українці відзначають День матері у 2023 році: дата і головні традиції

Мама — найрідніша та найближча людина в житті кожного

Одне з найголовніших сімейних свят відзначається в Україні вже зовсім скоро. У кожній країні День матері святкують по-різному, але одне незмінне — ця дата присвячується всім жінкам, які стали чи стануть матерями в майбутньому.

День матері у 2023: дата свята

В Україні згідно з Указом Президента України від 10 травня 1999 року День матері відзначають у другу неділю травня. 2023 року ця дата випадає на 14 травня. Своєю чергою у світі свято відзначають щорічно 13 травня.

День матері в Україні: головні традиції дня

У це свято вшановується головна місія кожної мами — збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек. У День матері прийнято не лише вітати та дарувати подарунки найдорожчій жінці у житті, а й приділяти їй особливу увагу: заходити у гості, спілкуватися. Також люди, які втратили свою маму, приходять на їхні могили з квітами та свічками.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.