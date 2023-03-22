Таропрогноз на 23 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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День выйдет не самым удачным
В четверг, 23 марта, у многих могут возникнуть проблемы материального характера, или же что-то может пойти не по плану.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Пятерка пентаклей
Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.
Перевернутый Повешенный
Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным. В этом положении карта советует уделить время духовной составляющей жизни и подумать, не пора ли обновить Вашу систему ценностей.
Перевернутая Тройка жезлов
В четверг у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут все знаки Зодиака по картам Таро до конца года.