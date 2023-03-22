Таропрогноз на 23 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

День вийде не найвдалішим

У четвер, 23 березня, у багатьох можуть виникнути проблеми матеріального характеру, або щось може піти не за планом.

На це вказують карти Таро, які випали на двадцять третій день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка пентаклів, перевернутий Повішений, перевернута Трійка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним. У цьому положенні карта радить приділити час духовній складовій життя та подумати, чи не час оновити Вашу систему цінностей.

Перевернута Трійка жезлів

У четвер у Вас може все падати з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування чекають на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця року.