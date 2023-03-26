Не только красивые украшения для сада, но и отличные борцы с насекомыми: топ-3 репеллентных растений
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Весна — идеальное время для выращивания этих ароматных растений
С приходом весны и солнечных дней у нас, наконец, появится возможность в полной мере насладиться своими садами, террасами и балконами в покое. Однако, согласитесь, что без невыносимых насекомых, которые витают вокруг, было бы гораздо лучше. Делимся с вами самым гуманным способом, как от них избавиться.
Ничего сложного, вам просто нужно высадить на своем участке несколько ароматных растений с сильной репеллентной силой, пишет santeplus. Более того, эти растения можно выращивать даже на балконе.
Растения, которые отпугивают насекомых
Розмарин и базилик — эти растения широко используются на кухне, а также обладают сильным репеллентом. Отметим, что несмотря на то, что эти душистые травы придают нашим блюдам вкусный и насыщенный аромат, то вот насекомым они совсем не по вкусу.
Мелисса — благодаря своему составу, очень близкому к лемонграссу, это растение позволит вам быстро отпугнуть все виды насекомых. Муравьи, комары и другие мухи забудут дорогу к вашему дому.
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