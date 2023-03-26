Не тільки гарні прикраси для саду, а й відмінні борці з комахами: топ-3 репелентних рослин

Весна — ідеальний час для вирощування цих ароматних рослин

З приходом весни та сонячних днів у нас нарешті з’явиться можливість повною мірою насолодитися своїми садами, терасами та балконами у спокої. Однак, погодьтеся, що без нестерпних комах, які витають навколо, було б набагато краще. Ділимося з вами найгуманнішим способом, як їх позбутися.

Нічого складного, вам просто потрібно висадити на своїй ділянці кілька ароматних рослин із сильною силою репелентної, пише santeplus. Щобільше, ці рослини можна вирощувати навіть на балконі.

Рослини, які відлякують комах

Розмарин і базилік — ці рослини широко використовуються на кухні, а також мають сильний репелент. Зазначимо, що попри те, що ці запашні трави надають нашим стравам смачного і насиченого аромату, то комахам вони зовсім не до смаку.

Мелісса — завдяки своєму складу, дуже близькому до лемонграсу, ця рослина дозволить вам швидко відлякати всі види комах. Мурахи, комарі та інші мухи забудуть дорогу до вашої оселі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.