У кого День ангела 27 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 27 марта, отмечается День нефролога, Всемирный день театра, Международный день виски, Праздник цветения сакуры в Японии, День сыра во Франции, Венедиктов день (Фёдор Скотник). Также в этот день носители четырех имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 27 марта

Бенедикт (Венедикт), — эти имена происходят от латинского "Benedictus", что переводится как "благословенный".

Михаил, — это имя происходит от древнеевреского "Михаэль", что значит "тот, кто подобен Богу" или "равный Богу".

Ростислав, — славянское имя, которое буквально так и значит "возрастающая слава". 27 марта церковь чтит память благоверного князя Ростислава (в крещении Михаила) Мстиславича Киевского, Смоленского.

Феогност, — это имя греческого происхождения, которое значит "известный", "знакомый". 27 марта почитается святитель Феогност, митрополит Киевский и всея Руси.

Женские именины 27 марта не отмечаются.

Как известно, в определенные дни года церковь почитает память различных святых и мучеников, — в те же дни отмечаются Дни ангела людей, которые носят такие же имена и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые оберегают своих тезок в течение их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда Чистый четверг в 2023 году и что нельзя делать на этот праздник.