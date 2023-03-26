У кого День ангела 27 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 27 березня, відзначається День нефролога, Всесвітній день театру, Міжнародний день віскі, Свято цвітіння сакури в Японії, День сиру у Франції, Венедиктів день. Також цього дня носії чотирьох імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 27 березня

Бенедикт (Венедикт) — ці імена походять від латинського "Benedictus", що перекладається як "благословенний".

Михайло, — це ім’я походить від давньоєвреського "Михаель", що означає "той, хто подібний до Бога" або "рівний Богу".

Ростислав, — слов’янське ім’я, яке буквально так і означає "зростаюча слава". 27 березня церква вшановує пам’ять благовірного князя Ростислава (у хрещенні Михайла) Мстиславича Київського, Смоленського.

Феогност, — це ім’я грецького походження, яке означає "відомий", "знайомий". 27 березня вшановується святитель Феогност, митрополит Київський і всієї Русі.

Жіночі іменини 27 березня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні року церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж дні відзначають Дні ангела людей, які носять такі ж імена і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважають, що святі оберігають своїх тезок протягом їхнього життя.

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