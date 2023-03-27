Таропрогноз на 28 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

У некоторых закончится черная полоса

Во вторник, 28 марта, некоторых ждут конфликты, однако у других наоборот дела пойдут на лад и ожидаются положительные перемены.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка кубков, Король кубков, Четверка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

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