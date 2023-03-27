Таропрогноз на 28 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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У деяких закінчиться чорна смуга
У вівторок, 28 березня, на деяких чекають конфлікти, проте в інших навпаки справи підуть на лад і очікуються позитивні зміни.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Двійка кубків
У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.
Король кубків
Це напрочуд хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.
Четвірка жезлів
Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.
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