Таропрогноз на 28 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

У деяких закінчиться чорна смуга

У вівторок, 28 березня, на деяких чекають конфлікти, проте в інших навпаки справи підуть на лад і очікуються позитивні зміни.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка кубків, Король кубків, Четвірка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.

Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані грошей в 2023 році за картами Таро.