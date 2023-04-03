Звезда "Мстителей" Крис Хемсворт задумывается о завершении карьеры в кино из-за риска болезни Альцгеймера

"Тор" уже начал разгружать свой график, отказываясь от некоторых ролей

Исполнитель роли Тора из ряда фильмов киновселенной Marvel 39-летний актёр Крис Хемсворт задумался о завершении карьеры. Причиной стали его опасения по поводу здоровья. Актер узнал, что рискует пострадать от болезни Альцгеймера, как и Брюс Уиллис.

Крис Хемсворт пока не уходит на пенсию, но уже начал отказываться от ролей. Об этом сообщает таблоид Page Six.

Так, Крис Хемсворт узнал, что у него очень высокий риск заболеть болезнью Альцгеймера в более позднем возрасте. В связи с этим он решил "замедлиться". Тем не менее, инсайдеры говорят, что график звезды "Мстителей" уже выглядит свободным не столь отдаленном будущем.

У австралийского актера есть четыре проекта, в том числе возвращение к своему персонажу Тору в грядущем продолжении "Мстителей" и безымянный биографический фильм о Халке Хогане. Но после этих проектов, по словам источников, актер не планирует брать на себя много ролей из-за риска болезни Альцгеймера в будущем. Инсайдеры считают, что перспектива Хемсворта уйти из кино вполне реальна. Предрасположенность к распространённому виду деменции актер обнаружил в ноябре прошлого года после того, как сделал генетический тест.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от болезни Альцгеймера страдают многие звезды. В том числе Брюс Уиллис, Джек Николсон, Анни Жирардо.