Зірка "Месників" Кріс Хемсворт замислюється про завершення кар’єри в кіно через ризик хвороби Альцгеймера

"Тор" вже почав розвантажувати свій графік, відмовляючись від деяких ролей

Виконавець ролі Тора з низки фільмів кіновсесвіту Marvel 39-річний актор Кріс Хемсворт замислився про завершення кар’єри. Причиною стали його побоювання щодо здоров’я. Актор дізнався, що ризикує постраждати від хвороби Альцгеймера, як і Брюс Вілліс.

Кріс Хемсворт поки що не йде на пенсію, але вже почав відмовлятися від ролей. Про це повідомляє таблоїд Page Six.

Так, Кріс Хемсворт дізнався, що в нього дуже високий ризик захворіти на хворобу Альцгеймера в пізнішому віці. У зв’язку з цим він вирішив "сповільнитися". Тим не менш, інсайдери кажуть, що графік зірки "Месників" вже виглядає вільним у не такому далекому майбутньому.

У австралійського актора є чотири проєкти, у тому числі повернення до свого персонажа Тора у майбутньому продовженні "Месників" та безіменний біографічний фільм про Халка Хогана. Але після цих проєктів, за словами джерел, актор не планує брати на себе багато ролей через ризик хвороби Альцгеймера у майбутньому. Інсайдери вважають, що перспектива Хемсворта піти з кіно цілком реальна. Схильність до поширеного виду деменції актор виявив у листопаді минулого року після того, як зробив генетичний тест.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від хвороби Альцгеймера страждають багато зірок. У тому числі Брюс Вілліс, Джек Ніколсон, Анні Жірардо.