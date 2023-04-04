Розовое полнолуние в апреле: главные запреты, особенности и ритуалы даты

Астрологи рассказали, как использовать мощную энергию полнолуния в свою пользу

Вслед за весенним равноденствием произойдёт полнолуние. Дата Розовой Луны – 6 апреля 2023 года, время — 06:34 по Киеву. Таким названием она обязана цветку шиловидного флокса, который распускается в этот период. Также это полнолуние именуют пасхальным из-за приближённости к важному церковному празднику.

В чем особенности апрельского полнолуния и что оно предвещает, подробнее узнайте в материале "Телеграфа". Астрологи рассказали, что нельзя делать в день Розовой Луны 6 апреля, а какие ритуалы помогут привлечь в жизнь удачу и успех.

Значение апрельского полнолуния

Первое весеннее полнолуние обязательно принесет много солнечного света и просто хорошее настроение. Как рассказывает астролог Кэтрин Гердес Bustle, это событие также называют Пробуждающейся Луной. Пробуждение, наблюдаемое в природе, отражает духовное значение этого полнолуния, означает наступление периода возрождения. Поэтому в этот день рекомендуется проводить время на открытом воздухе.

Полная фаза Луны происходит в знаке Весы – символ баланса. Поэтому полнолуние даст возможность восстановить энергетический баланс, обрести гармонию в личной жизни. Кроме того, этот знак поднимает темы справедливости и честности, особенно это касается партнерских отношений.

Запреты полнолуния 6 апреля

Астролог Брилла Самай рассказывает, как эффективно встретить розовое полнолуние. Небольшие рекомендации помогут провести этот день с пользой.

Что нельзя делать в день полнолуние 6 апреля 2023 года:

Сравнивать себя с другими. Лучше примите себя таким, каковым являетесь. Недостижимые стандарты, моральные или внешние, оставьте в прошлом.

Лучше примите себя таким, каковым являетесь. Недостижимые стандарты, моральные или внешние, оставьте в прошлом. Возвращаться к старым привычкам. Как минимум не стоит писать бывшим, иначе наступит "похмелье" — неприятное и болезненное.

Как минимум не стоит писать бывшим, иначе наступит "похмелье" — неприятное и болезненное. Принимать поспешные решения. Суперэнергия полнолуния способствует спонтанным идеям, в том числе в отношении внешности. Но лучше удержаться от этого.

Суперэнергия полнолуния способствует спонтанным идеям, в том числе в отношении внешности. Но лучше удержаться от этого. Поддаваться негативу. Люди захотят свалить на вас свои беды, однако вам нужно противостоять этому и отстаиваться личные границы.

Что можно делать во время апрельского полнолуния:

Думать о своих целях. Выделите время для размышлений над тем, что мешает вам двигаться к желанным достижениям и приобретениям. Найдите пути для избавления от старых блокировок и стереотипов.

Выделите время для размышлений над тем, что мешает вам двигаться к желанным достижениям и приобретениям. Найдите пути для избавления от старых блокировок и стереотипов. Благодарить. Практика благодарностей более проста, чем вы думаете. Скажите "спасибо" не только абстрактной вселенной, а и конкретным людям, которые вам дороги.

Практика благодарностей более проста, чем вы думаете. Скажите "спасибо" не только абстрактной вселенной, а и конкретным людям, которые вам дороги. Отпускать негативные эмоции. Освободиться от негатива можно разными способами. Можете начать вести дневник, поговорить с надежным другом или заняться духовными практиками (медитацией, например).

Освободиться от негатива можно разными способами. Можете начать вести дневник, поговорить с надежным другом или заняться духовными практиками (медитацией, например). Провести время на природе. Там можно выполнить дыхательные упражнения и практики заземления.

Там можно выполнить дыхательные упражнения и практики заземления. Позаботиться о себе. Прислушайтесь к потребностям своего тела. Примите теплую ванну, отправьтесь на массаж или займитесь творчеством.

Ритуалы на полнолуние 6 апреля 2023

Как и любое полнолуние, это событие может иметь множество эмоциональных последствий, но вместо того, чтобы бояться чего-то, попробуйте провести особые ритуалы в день полнолуния 6 апреля 2023 года. Так вы сможете эффективно поработать с энергией лунного дня воплотить ваши желания в реальность, убеждена астролог Брилла Самай.

Полнолуние — это эмоциональное освобождение и закрытие глав. Если в вашей жизни есть что-то, что больше не служит вам, пора отпустить это. Вот несколько апрельских ритуалов на Розовую Луну.

Манифестация желаний

Пишите о вещах, которые вы ищете в своей новой жизни, в настоящем времени, как будто они у вас уже есть. Если вы мечтаете о любви, то запишите на листе бумаги все качества будущего партнера, которые вам симпатизируют. Затем поднесите бумагу к свету полной Луны и визуализируйте себя со своим идеальным партнером. Когда закончите, не забудьте сложить записку и положить ее под подушку.

В полнолуние можно провести разные ритуалы

Выражение благодарности

Благодарность — один из ключевых способов использования закона притяжения, поэтому, если вы пытаетесь что-то воплотить в своей жизни, выражение благодарности за благословения является обязательным. Составьте список людей, которые способствовали вашему успеху и благополучию, перечислив все, что они сделали, чтобы помочь вам, а также то, чем вы больше всего восхищаетесь в них. Во время полнолуния найдите время, чтобы прочитать список и выразить благодарность каждому человеку в нем.

Избавление от негатива

Во время полнолуния зажгите свечу и медитируйте на ощущение легкости и ясности, которое приходит, когда вы отпускаете негатив. Пригласите своих духовных наставников очистить ваше магнитное поле, чтобы привести его в равновесие и гармонию. Представьте, что вы чувствуете себя спокойно и уравновешенно по мере продвижения вперед. Еще один вариант — расхламление — один из лучших способов избавиться от любого физического или эмоционального беспорядка, который вас отягощает. Устройте ремонт, уборку, перестановку.

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