Рожева повня у квітні: головні заборони, особливості та ритуали дати

Астрологи розповіли, як використовувати потужну енергію повномісяччя на свою користь

Після весняного рівнодення відбудеться повня. Дата Рожевого Місяця – 6 квітня 2023 року, час – 06:34 за Києвом. Такою назвою він завдячує квітці шилоподібного флоксу, який розпускається в цей період. Також це повномісяччя називають великоднім через наближеність до важливого церковного свята.

У чому особливості квітневої повні та що вона віщує, докладніше дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа". Астрологи розповіли, що не можна робити в день Рожевого Місяця 6 квітня, а які ритуали допоможуть залучити в життя удачу й успіх.

Значення квітневої повня

Перша весняна повня обов’язково принесе багато сонячного світла і просто гарний настрій. Як розповідає астрологиня Кетрін Гердес Bustle, цю подію також називають Пробуджувальним Місяцем. Пробудження, що спостерігається в природі, відображає духовне значення цього повного місяця, означає настання періоду відродження. Тож у цей день рекомендується проводити час на відкритому повітрі.

Повна фаза Місяця відбувається у знаку Терези – символ балансу. Тому повний місяць дасть можливість відновити енергетичний баланс, набути гармонії в особистому житті. Крім того, цей знак порушує теми справедливості та чесності, особливо це стосується партнерських відносин.

Заборони повного місяця 6 квітня

Астрологиня Брілла Самай розповідає, як ефективно зустріти рожевий повний місяць. Невеликі поради допоможуть провести цей день з користю.

Що не можна робити в день повні 6 квітня 2023 року:

Порівнювати себе з іншими. Краще прийміть себе такими, якими ви є. Недосяжні стандарти, моральні чи зовнішні, залиште у минулому.

Краще прийміть себе такими, якими ви є. Недосяжні стандарти, моральні чи зовнішні, залиште у минулому. Повертатися до старих звичок. Як мінімум не варто писати колишнім, інакше настане "похмілля" — неприємне та болісне.

Як мінімум не варто писати колишнім, інакше настане "похмілля" — неприємне та болісне. Приймати поспішні рішення. Суперенергія повного місяця сприяє спонтанним ідеям, у тому числі щодо зовнішності. Але краще втриматись від цього.

Суперенергія повного місяця сприяє спонтанним ідеям, у тому числі щодо зовнішності. Але краще втриматись від цього. Піддаватися негативу. Люди захочуть звалити на вас свої біди, проте вам потрібно протистояти цьому та відстоюватись особисті межі.

Що можна робити під час квітневої повні:

Думати про свої цілі. Виділіть час для роздумів над тим, що заважає вам рухатися до бажаних здобутків і придбань. Знайдіть шляхи для позбавлення від старих блокувань і стереотипів.

Виділіть час для роздумів над тим, що заважає вам рухатися до бажаних здобутків і придбань. Знайдіть шляхи для позбавлення від старих блокувань і стереотипів. Дякувати. Практика подяк простіша, ніж ви думаєте. Скажіть "дякую" не тільки абстрактному всесвіту, а й конкретним людям, які вам дорогі.

Практика подяк простіша, ніж ви думаєте. Скажіть "дякую" не тільки абстрактному всесвіту, а й конкретним людям, які вам дорогі. Відпускати негативні емоції. Звільнитися від негативу можна у різний спосіб. Можете почати вести щоденник, поговорити з надійним другом або зайнятися духовними практиками (наприклад, медитацією).

Звільнитися від негативу можна у різний спосіб. Можете почати вести щоденник, поговорити з надійним другом або зайнятися духовними практиками (наприклад, медитацією). Провести час на природі. Там можна виконати дихальні вправи та практики заземлення.

Там можна виконати дихальні вправи та практики заземлення. Подбати про себе. Дослухайтеся до потреб свого тіла. Прийміть теплу ванну, йдіть на масаж або займіться творчістю.

Ритуали на повний місяць 6 квітня 2023

Як і будь-яка повня, ця подія може мати безліч емоційних наслідків, але замість того, щоб боятися чогось, спробуйте провести особливі ритуали в день повного місяця 6 квітня 2023 року. Так ви зможете ефективно попрацювати з енергією місячного дня та втілити ваші бажання в реальність, переконана астрологиня Брілла Самай.

Повня — це емоційне звільнення та закриття глав. Якщо у вашому житті є щось, що більше не служить вам, настав час відпустити це. Ось кілька квітневих ритуалів на Рожевий Місяць.

Маніфестація бажань

Пишіть про речі, які ви шукаєте у своєму новому житті, у теперішньому часі, ніби вони у вас вже є. Якщо ви мрієте про кохання, запишіть на аркуші паперу всі якості майбутнього партнера, які вам симпатизують. Потім піднесіть папір до світла повного Місяця та візуалізуйте себе зі своїм ідеальним партнером. Коли закінчите, не забудьте скласти записку й покласти її під подушку.

У повню можна провести різні ритуали

Вираження подяки

Подяка є одним із ключових способів використання закону тяжіння, тому, якщо ви намагаєтеся щось втілити у своєму житті, висловлення подяки за благословення є обов’язковим. Складіть список людей, які сприяли вашому успіху та добробуту, перерахувавши все, що вони зробили, щоб допомогти вам, а також те, чим ви найбільше захоплюєтеся в них. Під час повні знайдіть час, щоб прочитати список і висловити подяку кожній людині в ньому.

Звільнення від негативу

Під час повні запаліть свічку й медитуйте на відчуття легкості та ясності, яке приходить, коли ви відпускаєте негатив. Запросіть своїх духовних наставників очистити ваше магнітне поле, щоб привести його до рівноваги та гармонії. Уявіть, що ви почуваєтеся спокійно й врівноважено під час поступу вперед. Ще один варіант — розхламлення — один із найкращих способів позбутися будь-якого фізичного чи емоційного безладдя, який вас обтяжує. Влаштуйте ремонт, прибирання, перестановку.

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