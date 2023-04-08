Имеет особую силу: молитва-оберег от бед и несчастий, которую читают на Пасху

Именно в этот праздничный день такое обращение к Господу имеет особое значение и силу

В воскресенье, 9 апреля, католики отмечают главный христианский праздник года — светлую Пасху. В этот день верующие прославляют Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за грехи человечества, будучи распятым на кресте, а через 3 дня воскрес. В этот важный день христиане еще с ночи идут в церковь, чтобы освятить пасхальную корзину, а утром вся семья собирается за столом, чтобы разговеться. Приветствуются в этот период не иначе как "Христос Воскрес!", на что нужно отвечать: "Воистину Воскрес!".

Очень важно на Пасху и молиться — не только во время богослужения в храме, но и дома — в течение всего дня. Среди самых сильных пасхальных молитв есть особая молитва-оберег, которая защищает семью от невзгод, бед и несчастий.

Сильная молитва-оберег на Пасху, которая защитит от несчастий вас и вашу семью

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матерь Христа Мария носила, Она родила, крестила, кормила, поила, Молитвами учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, Отныне слава Его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, Милостиво молитвы наши принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Напомним, что 9 апреля 2023 православные христиане отмечают Вербное воскресенье. В этот день родители молятся о своих детях и их благополучии: именно на этот праздник молитва за детей считается особенно сильной. Также на этот праздник принято просить у Господа здоровья, понимания и мира в собственном доме.