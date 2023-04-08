Має особливу силу: молитва-оберіг від бід і нещасть, яку читають на Великдень

Саме у цей святковий день таке звернення до Господа має особливе значення та силу

У неділю, 9 квітня, католики відзначають головне християнське свято року — світлий Великдень. Цього дня віряни прославляють Ісуса Христа, який віддав своє життя за гріхи людства, будучи розп’ятим на хресті, а через 3 дні воскрес. У цей важливий день християни ще з ночі йдуть до церкви, аби освятити великодній кошик, а вранці вся сім’я збирається за столом, щоб розговітися. Вітаються у цей період не інакше як "Христос Воскрес!", на що потрібно відповідати: "Воістину Воскрес!".

Дуже важливо на Великдень і молитися — не тільки під час богослужіння у храмі, а й вдома — протягом всього дня. Серед найсильніших великодніх молитов є особлива молитва-оберіг, яка захистить вас і вашу сім’ю від негараздів, бід та нещасть.

Сильна молитва-оберіг на Великдень, яка захистить від нещасть вас і вашу родину

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Матір Христа Марія носила, Народила, хрестила, годувала, напувала, Молитвами вчила, рятувала, оберігала, А потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила, Разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос в неділю воскрес, Відтепер слава Його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікає, Милостиво приймає наші молитви. Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене Від всяких бід відтепер і навіки. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Нагадаємо, що 9 квітня 2023 року православні християни відзначають Вербну неділю. В цей день батьки моляться за своїх дітей та їх благополуччя: саме на це свято молитва за дітей вважається особливо сильною. Також на це свято заведено просити у Господа здоров'я, порозуміння та миру у власному домі.