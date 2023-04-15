Поздравление с днем рождения молодому парню: трогательные и красивые пожелания

Сделайте день рождения парня ярким

День рождения — особый праздник, который имеет огромное значение не только для именинника, но и для его близких. Вечеринки, домашние посиделки, подарки — все это важные аспекты праздничного дня. И уж точно ни один день рождения не обходится без сердечных поздравлений.

Если знакомый вам молодой человек скоро празднует день рождения, убедитесь, что у вас есть достойное поздравление для него. В случае, если нужные слова не находятся, выберите красивые пожелания из этой подборки "Телеграфа".

Поздравление молодому человеку с днем рождения

С днем рождения! Будь здоровым, умным, смелым. Всесторонне развивайся, исполняй свои мечты! Желаю, чтобы у тебя были перспективы, работа по душе. Хорошего тебе настроения и никогда не унывать!

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Пусть будет жизнь твоя прекрасной! Танцуй, гуляй и веселись, пусть мимо не проходит жизнь! Учись, работай, будь собой, люби и следуй за мечтой. Желаю, чтобы друзья с тобою были, уважали и ценили тебя. Будь успешным, сильным, умным и здоровым! Пусть удача и радость всегда будут рядом с тобой. С днем рождения!

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Пусть в жизни всё осуществится именно так, как этого хочешь ты. Желаю тебе засыпать и просыпаться с улыбкой на лице и с радостью встречать новый день. Креативных тебе мыслей и поступков, которые помогут реализовать самые невероятные идеи. Оставайся всегда таким же стильным и неповторимым. Пусть весь мир будет у твоих ног.

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Замечательного парня поздравляю с днем рождения. Желаю постоянного круговорота счастливых событий в жизни, бесконечного везения в делах, веселого настроения, полной уверенности в своих силах и упорного стремления к своим мечтам.

Трогательное поздравление молодому парню

Хочу пожелать всегда оставаться таким мужчиной, каким ты сумел стать: умным и рассудительным, добрым и чутким, внимательным и уверенным, смелым и решительным, настойчивым и неуязвимым. Желаю, чтобы путь твоей деятельности стелился дорогой удачи и успеха, чтобы жизнь твоя текла живой и длинной рекой счастья. Пусть с четырёх сторон света дует ветер добрых перемен в твою сторону, пусть с этим годом жизни прибавится здоровья, сил, уверенности и личных перспектив. Будь любимым и счастливым мужчиной, благородным и достойным джентльменом, отважным и непобедимым рыцарем.

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Как строится дом, так ты растешь как человек! Фундамент — это твои непоколебимые принципы, стены — уважение и доброе отношение к людям, крыша — любовь. День рождение — прекрасный повод навести порядок, и укрепить себя. И пусть твой дом будет прекрасен!

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Пусть в жизни всё осуществится именно так, как этого хочешь ты. Желаю тебе засыпать и просыпаться с улыбкой на лице и с радостью встречать новый день. Креативных тебе мыслей и поступков, которые помогут реализовать самые невероятные идеи. Оставайся всегда таким же стильным и неповторимым. Пусть весь мир будет у твоих ног.

Ранее "Телеграф" публиковал особенные пожелания с днем рождения для парня.