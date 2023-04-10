Стих парню на день рождения: лучшее лирическое поздравление
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Найдите идеальный стих, чтобы поздравить парня с днем рождения
День рождения парня — идеальный день, чтобы в поздравлениях выразить все самые сокровенные чувства к нему. Иногда эмоции переполняют так сильно, что простых слов не хватает. В таком случае поможет поэзия. Стих для парня на день рождения поможет красиво рассказать ему о ваших чувства и наполнит сердце именинника радостью.
Если сами вы не умеете писать стихи — не беда. Трогательный стих парню на день рождения можно выбрать в этой подборке "Телеграфа".
С днем рождения, любимый!
И хочу я пожелать,
Чтобы всё, о чем мечтаешь,
Получалось воплощать.
Чтоб дела твои решались,
Чтоб работа — по душе,
Чтобы деньги не кончались,
Чтоб везло тебе везде.
И любви большой и светлой
Хочу тоже пожелать,
Чтобы мы не расставались,
Чтобы вместе нам мечтать.
***
С днем рождения поздравляю,
И от всей души желаю —
Жить и жизнью наслаждаться,
Да с друзьями тусоваться.
Будь всегда оптимистичным,
Умным, резвым и тактичным,
Верь в удачу и везение,
Научись иметь терпение.
Будет трудно — ты крепись,
Не сдавайся и держись,
Знай что даже после бури
Солнце выйдет из-за тучи!
Снова станет вдруг тепло,
И светло, и хорошо,
Никогда не унывай,
Людям лишь добра желай!
Ты молодой, красивый, сильный,
Веселый, умный и спортивный.
Что же еще тебе желать?
Желаю это не терять,
Новых успехов добиваться,
Почаще миру улыбаться!
Еще желаю я любви,
Чтоб всегда вместе были мы!
***
Тебе желаю счастья бесконечного,
Здоровья, радости и самых светлых дней!
Прими же поздравления сердечные,
В этот волшебный, самый лучший день!
Желаю быть таким же позитивным,
Ловить удачу прямо налету!
Пусть дарит жизнь крутые перспективы,
Чтобы ты смог легко достичь мечту!
Будь уверенным, смелым и сильным,
Ведь таким непременно везет.
Будь открытым, но в меру наивным,
Если делать шаги — то вперед!
Цель имей, к ней смелей продвигайся
И используй возможности все.
Если трудности — то не пугайся,
Ведь за ними — обычно успех!
С днем рожденья, пусть все удается,
Пусть исполнятся детства мечты.
Пусть удача тебе улыбнется,
И успешным всегда будешь ты!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как с юмором поздравить парня с днем рождения.