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Стих парню на день рождения: лучшее лирическое поздравление

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Растопите сердце именинника красивым поздравлением
Растопите сердце именинника красивым поздравлением. Фото pexels.com

Найдите идеальный стих, чтобы поздравить парня с днем ​​​​рождения

День рождения парня — идеальный день, чтобы в поздравлениях выразить все самые сокровенные чувства к нему. Иногда эмоции переполняют так сильно, что простых слов не хватает. В таком случае поможет поэзия. Стих для парня на день рождения поможет красиво рассказать ему о ваших чувства и наполнит сердце именинника радостью.

Если сами вы не умеете писать стихи — не беда. Трогательный стих парню на день рождения можно выбрать в этой подборке "Телеграфа".

С днем рождения, любимый!

И хочу я пожелать,

Чтобы всё, о чем мечтаешь,

Получалось воплощать.

Чтоб дела твои решались,

Чтоб работа — по душе,

Чтобы деньги не кончались,

Чтоб везло тебе везде.

И любви большой и светлой

Хочу тоже пожелать,

Чтобы мы не расставались,

Чтобы вместе нам мечтать.

***

С днем рождения поздравляю,

И от всей души желаю —

Жить и жизнью наслаждаться,

Да с друзьями тусоваться.

Будь всегда оптимистичным,

Умным, резвым и тактичным,

Верь в удачу и везение,

Научись иметь терпение.

Будет трудно — ты крепись,

Не сдавайся и держись,

Знай что даже после бури

Солнце выйдет из-за тучи!

Снова станет вдруг тепло,

И светло, и хорошо,

Никогда не унывай,

Людям лишь добра желай!

Ты молодой, красивый, сильный,

Веселый, умный и спортивный.

Что же еще тебе желать?

Желаю это не терять,

Новых успехов добиваться,

Почаще миру улыбаться!

Еще желаю я любви,

Чтоб всегда вместе были мы!

***

Тебе желаю счастья бесконечного,

Здоровья, радости и самых светлых дней!

Прими же поздравления сердечные,

В этот волшебный, самый лучший день!

Желаю быть таким же позитивным,

Ловить удачу прямо налету!

Пусть дарит жизнь крутые перспективы,

Чтобы ты смог легко достичь мечту!

Будь уверенным, смелым и сильным,

Ведь таким непременно везет.

Будь открытым, но в меру наивным,

Если делать шаги — то вперед!

Цель имей, к ней смелей продвигайся

И используй возможности все.

Если трудности — то не пугайся,

Ведь за ними — обычно успех!

С днем рожденья, пусть все удается,

Пусть исполнятся детства мечты.

Пусть удача тебе улыбнется,

И успешным всегда будешь ты!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с юмором поздравить парня с днем рождения.

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#Стихи #Поздравления #С Днем рождения