Стих парню на день рождения: лучшее лирическое поздравление

Найдите идеальный стих, чтобы поздравить парня с днем ​​​​рождения

День рождения парня — идеальный день, чтобы в поздравлениях выразить все самые сокровенные чувства к нему. Иногда эмоции переполняют так сильно, что простых слов не хватает. В таком случае поможет поэзия. Стих для парня на день рождения поможет красиво рассказать ему о ваших чувства и наполнит сердце именинника радостью.

Если сами вы не умеете писать стихи — не беда. Трогательный стих парню на день рождения можно выбрать в этой подборке "Телеграфа".

С днем рождения, любимый! И хочу я пожелать, Чтобы всё, о чем мечтаешь, Получалось воплощать. Чтоб дела твои решались, Чтоб работа — по душе, Чтобы деньги не кончались, Чтоб везло тебе везде. И любви большой и светлой Хочу тоже пожелать, Чтобы мы не расставались, Чтобы вместе нам мечтать.

***

С днем рождения поздравляю,

И от всей души желаю —

Жить и жизнью наслаждаться,

Да с друзьями тусоваться.

Будь всегда оптимистичным,

Умным, резвым и тактичным,

Верь в удачу и везение,

Научись иметь терпение.

Будет трудно — ты крепись,

Не сдавайся и держись,

Знай что даже после бури

Солнце выйдет из-за тучи!

Снова станет вдруг тепло,

И светло, и хорошо,

Никогда не унывай,

Людям лишь добра желай!

Ты молодой, красивый, сильный, Веселый, умный и спортивный. Что же еще тебе желать? Желаю это не терять, Новых успехов добиваться, Почаще миру улыбаться! Еще желаю я любви, Чтоб всегда вместе были мы!

***

Тебе желаю счастья бесконечного,

Здоровья, радости и самых светлых дней!

Прими же поздравления сердечные,

В этот волшебный, самый лучший день!

Желаю быть таким же позитивным,

Ловить удачу прямо налету!

Пусть дарит жизнь крутые перспективы,

Чтобы ты смог легко достичь мечту!

Будь уверенным, смелым и сильным, Ведь таким непременно везет. Будь открытым, но в меру наивным, Если делать шаги — то вперед! Цель имей, к ней смелей продвигайся И используй возможности все. Если трудности — то не пугайся, Ведь за ними — обычно успех! С днем рожденья, пусть все удается, Пусть исполнятся детства мечты. Пусть удача тебе улыбнется, И успешным всегда будешь ты!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с юмором поздравить парня с днем рождения.