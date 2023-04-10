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Вірш для хлопця на день народження: найкраще ліричне вітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Розтопіть серце іменинника гарним вітанням
Розтопіть серце іменинника гарним вітанням. Фото pexels.com

Знайдіть ідеальний вірш, щоб привітати хлопця з днем ​​народження

День народження хлопця — ідеальний день, щоб у привітаннях висловити всі найпотаємніші почуття до нього. Іноді емоції переповнюють так сильно, що простих слів не вистачає. У такому разі допоможе поезія. Вірш для хлопця на день народження допоможе красиво розповісти йому про ваші почуття та наповнить серце іменинника радістю.

Якщо самі ви не вмієте писати вірші – не біда. Зворушливий вірш хлопцю на день народження можна вибрати у цій добірці "Телеграфа".

Вітаю з днем народження.

Хай у житті щастить.

Нехай будуть чудовими

Рік, кожен день і мить.

Хай буде море радості,

Любові і добра,

Натхнення, віри, успіху.

Ну і грошей гора!

***

Мужнього, гарного хлопця вітаю!

Успіхів, сил та здоров’я бажаю.

Вперто іти до намічених планів

Та не чекати небесної манни.

Друзів хороших, вірну кохану,

Престижну роботу мати та шану.

Грошей мішечок й рахунок у банку.

Хай підіймається успіхів планка!

Вітаю тебе і здоров’я бажаю!

Будь сильним, сміливим, іди до мети,

Висот досягнеш у житті ти — я знаю,

Бажаю, щоб щастя зустрів своє ти!

Хай в твій день народження друзі зберуться,

Хай щиро тебе поздоровить рідня,

Зірки хай у небі щасливо зійдуться,

І доля тобі усміхнеться твоя!

***

Всі шляхи для тебе ще відкриті,

Все залишить лише від бажань.

В день твого народження відверто

Надаємо справжніх побажань!

Жити дуже чесно та відверто,

Як дружити — щоб на чистоту.

І ні в якім разі у дорозі

Не відчути в серці пустоту!

Бути справжнім, мужнім та щасливим,

Бо це справді все дано тобі.

Янголів поради щоб відчути,

Подарунки долі зберегти!

Хлопця класного з народженням вітаю!

Будь щасливим і сьогодні, і завжди.

Янгол хай від бід оберігає,

Допоможе в здійсненні мети.

Я бажаю слави, грошей і кохання,

Друзів щирих і роботу по душі!

Хай здійснять всі дитячі сподівання,

Вдасться хай злетіти до вершин!

Раніше "Телеграф" розповідав, як із гумором привітати хлопця з днем народження.

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#Вірші #Поздоровлення #З Днем народження