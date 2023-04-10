Вірш для хлопця на день народження: найкраще ліричне вітання
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Знайдіть ідеальний вірш, щоб привітати хлопця з днем народження
День народження хлопця — ідеальний день, щоб у привітаннях висловити всі найпотаємніші почуття до нього. Іноді емоції переповнюють так сильно, що простих слів не вистачає. У такому разі допоможе поезія. Вірш для хлопця на день народження допоможе красиво розповісти йому про ваші почуття та наповнить серце іменинника радістю.
Якщо самі ви не вмієте писати вірші – не біда. Зворушливий вірш хлопцю на день народження можна вибрати у цій добірці "Телеграфа".
Вітаю з днем народження.
Хай у житті щастить.
Нехай будуть чудовими
Рік, кожен день і мить.
Хай буде море радості,
Любові і добра,
Натхнення, віри, успіху.
Ну і грошей гора!
***
Мужнього, гарного хлопця вітаю!
Успіхів, сил та здоров’я бажаю.
Вперто іти до намічених планів
Та не чекати небесної манни.
Друзів хороших, вірну кохану,
Престижну роботу мати та шану.
Грошей мішечок й рахунок у банку.
Хай підіймається успіхів планка!
Вітаю тебе і здоров’я бажаю!
Будь сильним, сміливим, іди до мети,
Висот досягнеш у житті ти — я знаю,
Бажаю, щоб щастя зустрів своє ти!
Хай в твій день народження друзі зберуться,
Хай щиро тебе поздоровить рідня,
Зірки хай у небі щасливо зійдуться,
І доля тобі усміхнеться твоя!
***
Всі шляхи для тебе ще відкриті,
Все залишить лише від бажань.
В день твого народження відверто
Надаємо справжніх побажань!
Жити дуже чесно та відверто,
Як дружити — щоб на чистоту.
І ні в якім разі у дорозі
Не відчути в серці пустоту!
Бути справжнім, мужнім та щасливим,
Бо це справді все дано тобі.
Янголів поради щоб відчути,
Подарунки долі зберегти!
Хлопця класного з народженням вітаю!
Будь щасливим і сьогодні, і завжди.
Янгол хай від бід оберігає,
Допоможе в здійсненні мети.
Я бажаю слави, грошей і кохання,
Друзів щирих і роботу по душі!
Хай здійснять всі дитячі сподівання,
Вдасться хай злетіти до вершин!
Раніше "Телеграф" розповідав, як із гумором привітати хлопця з днем народження.