С именинами, Валик! Отличные открытки и короткие поздравления на День ангела Валентина

Не забудьте поздравить Валентина с именинами

Мужское имя Валентин на сегодняшний день пусть не самое популярное, но все равно красивое и древнее. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково значение этого имени, откуда оно взялось, и когда все Дни ангела Валентина в году. Теперь же мы приготовили для Вас подборку отличных идей для поздравления Валика с именинами в прозе, стихах, картинках и открытках на украинском языке.

Короткие поздравления с Днем ангела Валентина своими словами

Валентин! Я благодарю судьбу, что в моей жизни есть такой надежный, добрый и хороший человек, как ты. Желаю, чтобы все твои мечты исполнялись, а все планы и цели оказывались реализуемы. С именинами!

С Днем ангела Валентина! В этот светлый день хочу пожелать, чтобы жизнь твоя была как новенькая скоростная трасса, и ты несся по ней легко, радостно и успевал везде, где хочешь. С праздником!

Валик, поздравляю с именинами! Хочу пожелать, чтобы в это непростое время лично в твоем доме всегда было тихо, тепло, мирно и благополучно, чтобы никакие беды и ненастья не нарушали твой покой и счастье. Всех благ!

Открытки для поздравления Валентина с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи строго запрещено дарить родственникам по народным приметам, — они могут навлечь беду.