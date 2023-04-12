Рус

З іменинами, Валик! Чудові листівки та короткі поздоровлення на День ангела Валентина

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зібрали вітання із Днем ангела Валентина на будь-який смак Новина оновлена 12 квітня 2023, 19:03
Зібрали вітання із Днем ангела Валентина на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Валентина з іменинами

Чоловіче ім’я Валентин на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше, але все одно красиве та давнє. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення цього імені, звідки воно взялося, і коли всі Дні ангела Валентина протягом року. Тепер ми приготували для Вас добірку відмінних ідей для привітання Валика з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською мовою.

Читайте також: Вітання, картинки та листівки на День ангела жінки Валентини

Короткі привітання з Днем ангела Валентина своїми словами

  • Валентине! Я дякую долі, що в моєму житті є така надійна, добра і добра людина, як ти. Бажаю, щоб усі твої мрії виконувались, а всі плани та цілі виявлялися досяжними. З іменинами!
  • Із Днем ангела Валентина! В цей світлий день хочу побажати, щоб життя твоє було як новенька швидкісна траса, і ти мчав по ньому легко, радісно, і встигав усюди, де тільки хочеш. Зі святом!
  • Валик, вітаю з іменинами! Хочу побажати, щоб у цей непростий час у твоєму домі завжди було тихо, тепло, мирно та благополучно, щоб жодні біди та негоди не заважали твоєму спокою та щастю. Всіх благ!

Листівки для привітання Валентина з Днем ангела

Листівки з Днем ангела Валентин українською
Вітання з Днем ангела Валентина у прозі українською
З Днем ангела Валентин — картинки, привітання та листівки українською
З Днем ангела Валентина листівки та картинки українською
З Днем ангела святого Валентина – з іменинами Валентин українською
Вітання з іменинами Валентина українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами, — деякі подарунки можуть спричинити лихо.

Теги:
#Поздоровлення #Валентин #День ангела #Іменини