З іменинами, Валик! Чудові листівки та короткі поздоровлення на День ангела Валентина

Не забудьте привітати Валентина з іменинами

Чоловіче ім’я Валентин на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше, але все одно красиве та давнє. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення цього імені, звідки воно взялося, і коли всі Дні ангела Валентина протягом року. Тепер ми приготували для Вас добірку відмінних ідей для привітання Валика з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською мовою.

Короткі привітання з Днем ангела Валентина своїми словами

Валентине! Я дякую долі, що в моєму житті є така надійна, добра і добра людина, як ти. Бажаю, щоб усі твої мрії виконувались, а всі плани та цілі виявлялися досяжними. З іменинами!

Із Днем ангела Валентина! В цей світлий день хочу побажати, щоб життя твоє було як новенька швидкісна траса, і ти мчав по ньому легко, радісно, і встигав усюди, де тільки хочеш. Зі святом!

Валик, вітаю з іменинами! Хочу побажати, щоб у цей непростий час у твоєму домі завжди було тихо, тепло, мирно та благополучно, щоб жодні біди та негоди не заважали твоєму спокою та щастю. Всіх благ!

Листівки для привітання Валентина з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами, — деякі подарунки можуть спричинити лихо.