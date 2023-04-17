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Борьба с паутинным клещом: простое средство спасет поврежденные растения

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Маленькие насекомые очень вредны для растений
Маленькие насекомые очень вредны для растений. Фото Открытые источники

Легкий способ избавиться от прожорливого вредителя, который поражает растения в помещениях и на открытом воздухе

Паутинные клещи — это очень маленькие паукообразные, которые собираются на нижней стороне листьев и наносят ущерб растению. Эти вредители атакуют растительность как в квартире, так и на свежем воздухе.

Паутинные клещи высасывают сок из листьев растения. Некоторые вредители впрыскивают в листья токсины, которые обесцвечивают и деформируют их.

Признаки повреждения паутинным клещом:

  • тонкая белая паутина на листьях
  • пожелтевшие и сухие листы
  • бледно-желтые пятна на листьях
  • белые точки на листьях (из-за высасывания хлорофилла)
  • сбрасывание листьев и иголок.

Наиболее часто поражаются растения, выращиваемые в открытом грунте, — тыквенные (кабачки, тыквы, огурцы и т. д.), фасоль, помидоры. Из комнатных растений паутинный клещ больше всего предпочитает цветы с тонкими листьями.

Существует несколько средств от паутинного клеща. Одно из них приготовить проще всего и стоить оно будет очень дешево.

Как сделать средство от паутинных клещей

Смешайте стакан медицинского спирта с 4 стаканами воды. Этот раствор распылите на растения. Тщательно покройте стебли, цветы и листву. Медицинский спирт убивает паутинных клещей, обезвоживая их.

Попробуйте распылить смесь на один лист за несколько дней до обработки остальных растений, так как некоторые растения более чувствительны к спирту, чем другие.

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#Насекомые #Вредители #Паутинный клещ