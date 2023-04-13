Сорняки мгновенно исчезнут: бесплатное средство от вредителей на участке

Спустя считанные минуты вы забудете о такой проблеме как сорняки

Сорняки вездесущи. Они растут не только в огороде, но и во внутренних двориках и на дорожках. Мало того, что они придают неухоженный вид участку, так еще и несут в себе опасность. На проросшем сквозь гравий или асфальт сорняке можно поскользнуться и упасть. Поэтому стоит как можно скорее избавляться от этих зеленых вредителей.

Уничтожить сорняк проще, чем может показаться на первый взгляд. Как пишет Express, избавиться от надоедливых сорняков на твердой поверхности можно с помощью кипятка.

Горячая вода может уничтожить любое растение, какими бы жесткими и мясистыми ни были его листья. Поэтому применять это метод нужно осторожно, чтобы не испортить обычную зелень.

Для уничтожения сорняков нужно просто вскипятить воду (можно даже использовать оставшуюся после варки картофеля или макарон) и вылить ее на дорожку. Старайтесь сделать это так, чтобы кипяток попал в щели, из которых растут сорняки. Вредители должны пожелтеть и погибнуть.

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