Каменная земля на огороде: пять способов сделать грунт мягким и рыхлым

Несколько простых рекомендаций помогут избавиться от твердой корки на огороде

В апреле у дачников немало работы на участке, включая высадку некоторых культур на огороде. Залогом хорошего урожая являются не только качественные семена, а и плодородный грунт. Иногда земля покрывается коркой или становится слишком твердой.

Стоит обратить внимание на пять способов, которые помогут распушить и разрыхлить грунт. Подробнее об этом рассказывает блог s.sad.ua в Instagram.

По словам опытных огородников, постоянное разрыхление земли на огороде не повлияет существенно на качество грунту. Некоторые дачники используют с этой целью опилки, шелуху, ряску, ил, опавшие листья, измельченную кору и торф, однако подобные меры решают проблему с землей лишь на пару сезонов.

Вместо этого следует выполнять пять простых манипуляций, чтобы почва была мягкой и плодородной. Ведь именно на такой земле вы сможете получить щедрый урожай овощей.

Как улучшить качество грунта на огороде:

Внесите сухой речной песок в соотношении 1 ведро на 1 "квадрат" земли.

Чтобы земля была более плодородной, обогащайте ее питательной органикой. Это может быть компост, перепревший навоз, низменный торф.

Альтернатива – посев сидератов дважды в год. Подойдут горчица, фацелия, бобовые и злаковые культуры (к примеру, рожь и овес).⠀

Мульчирование соломой или скошенной травой. Так вы создаете защиту от той же корки на поверхности.

Комплексно удобряйте культуры минеральными удобрениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи можно сеять на участке в апреле. Урожай получите уже ранним летом.