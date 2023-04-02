Кам’яна земля на городі: п’ять способів зробити ґрунт м’яким і пухким

Декілька простих рекомендацій допоможуть позбутися твердої кірки на городі

У квітні у дачників чимало роботи на ділянці, включаючи висаджування деяких культур на городі. Запорукою гарного врожаю є не тільки якісне насіння, а й родючий ґрунт. Іноді земля покривається кіркою або стає надто твердою.

Варто звернути увагу на п’ять способів, які допоможуть розпушувати та пом’якшити ґрунт. Детальніше про це розповідає блог s.sad.ua у Instagram.

За словами досвідчених городників, постійне розпушування землі на городі не суттєво вплине на якість ґрунту. Деякі дачники використовують із цією метою тирсу, лушпиння, ряску, мул, опале листя, подрібнену кору і торф, проте подібні заходи вирішують проблему із землею лише на пару сезонів.

Натомість слід виконувати п’ять простих маніпуляцій, щоб ґрунт був м’яким і родючим. Адже саме на такій землі ви зможете отримати щедрий урожай овочів.

Як покращити якість ґрунту на городі:

Внесіть сухий річковий пісок у співвідношенні 1 відро на 1 "квадрат" землі.

Щоб земля була родючою, збагачуйте її поживною органікою. Це може бути компост, перепрілий гній, низинний торф.

Альтернатива – посів сидератів двічі на рік. Підійдуть гірчиця, фацелія, бобові та злакові культури (наприклад, жито й овес).⠀

Мульчування соломою чи скошеною травою. Так ви створюєте захист від тієї ж кірки на поверхні.

Комплексно удобрюйте культури мінеральними добривами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі можна сіяти на ділянці у квітні. Урожай отримаєте вже рано влітку.