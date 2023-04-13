Бур’яни миттєво зникнуть: безкоштовний засіб від шкідників на ділянці

Через лічені хвилини ви забудете про таку проблему як бур’яни

Бур’яни всюдисущі. Вони ростуть не лише на городі, а й у внутрішніх двориках та на доріжках. Мало того, що вони надають недоглянутого вигляду ділянці, так ще й несуть у собі небезпеку. На пророслому крізь гравій або асфальт бур’яні можна посковзнутися і впасти. Тому варто якнайшвидше позбавлятися цих зелених шкідників.

Знищити бур’ян простіше, ніж може здатися на перший погляд. Як пише Express, позбутися надокучливих бур’янів на твердій поверхні можна за допомогою окропу.

Гаряча вода може знищити будь-яку рослину, яким би жорстким і м’ясистим не було її листя. Тому застосовувати цей метод потрібно обережно, щоб не зіпсувати звичайну зелень.

Для знищення бур’янів потрібно просто закип’ятити воду (можна навіть ту, що залишилась після варіння картоплі або макаронів) і вилити її на доріжку. Намагайтеся зробити це так, щоб окріп потрапив у щілини, з яких ростуть бур’яни. Шкідники мають пожовтіти та загинути.

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