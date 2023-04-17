Боротьба з павутинним кліщем: простий засіб урятує пошкоджені рослини

Легкий спосіб позбутися ненажерливого шкідника, який вражає рослини в приміщеннях та на відкритому повітрі

Павутинні кліщі — це дуже маленькі павукоподібні, які збираються на нижній стороні листя і завдають шкоди рослині. Ці шкідники атакують рослинність як у квартирі, так і на свіжому повітрі.

Павутинні кліщі висмоктують сік із листя рослини. Деякі шкідники впорскують у листя токсини, які знебарвлюють і деформують їх.

Ознаки ушкодження павутинним кліщем:

тонка біла павутина на листі

пожовклі та сухі листи

блідо-жовті плями на листі

білі крапки на листі (через висмоктування хлорофілу)

скидання листя та голок.

Найчастіше уражаються рослини, що вирощуються у відкритому ґрунті, — гарбузові (кабачки, гарбузи, огірки тощо), квасоля, помідори. З кімнатних рослин павутинний кліщ найбільше віддає перевагу квітам з тонким листям.

Існує кілька засобів від павутинного кліща. Одне з них приготувати найпростіше і коштуватиме воно дуже дешево.

Як зробити засіб від павутинних кліщів

Змішайте склянку медичного спирту із 4 склянками води. Цей розчин розпорошіть на рослини. Ретельно покрийте стебла, квіти та листя. Медичний спирт вбиває павутинних кліщів, зневоднюючи їх.

Спробуйте розпорошити суміш на один лист за кілька днів до обробки інших рослин, оскільки деякі рослини більш чутливі до спирту, ніж інші.

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