С днем рождения, малыш! Поздравления для маленького мальчика

День рождения — самый долгожданный праздник для малышей

Маленькие мальчики активны, игривы и неусидчивы. Для них предпочтительнее выбирать простые и краткие поздравления с днем рождения. Хотя возможно именно ваш именинник будет рад услышать красивые и значимые пожелания. В любом случае поздравление маленькому мальчику стоит выбирать с учетом его характера.

В подборке "Телеграфа" вы наверняка сможете найти подходящие пожелания, чтобы поздравить маленького мальчика с днем рождения.

Поздравления с днем рождения для маленького мальчика

От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты рос храбрым, сильным, справедливым и честным. Пусть в твоей жизни радостные дни будут усыпаны яркими звездами! Пускай родные и близкие всегда будут рядом и гордятся тобой! Желаю тебе самого сказочного добра в жизни!

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Желаю быть самым сильным и отважным среди мальчишек, весёлым выдумщиком среди друзей, уверенным капитаном посреди океана идей. Пусть будет в жизни много шуток, смеха и побед!

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Озорной наш мальчуган! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем оставаться и дальше таким же любознательный, задорным, смышленым и веселым мальчиком. Будь здоров, счастлив, умен и окружён верными друзьями.

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Дорогой малыш, поздравляем тебя с днем рождения! Расти сильным, смелым, спортивным мальчиком, пусть у тебя всегда будет много друзей, а в твоей жизни постоянно присутствуют радости побед и желание узнавать новое.

Пожелания маленькому мальчику

С днем рождения, наш дорогой! Желаем расти умным, добрым, воспитанным, трудолюбивым, смелым и умелым. Будь здоров и счастлив!

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С днем рождения, малыш! Сегодня вместе с тобой мы зажжем свечи на твоем торте. Желаем тебе счастливого дня, полного сюрпризов, игр и смеха. Расти большой, и пусть твоя радость длится вечно!

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С днем рождения! Желаю расти помощником в семье, сильным, смелым и умным, маминым защитником и гордостью для папы! Пусть все твои желания сбываются и все у тебя получается!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку ярких открыток, которыми можно поздравить с днем рождения любимого сына.