З днем народження, малюк! Привітання для маленького хлопчика

День народження — найбільш довгоочікуване свято для малюків

Маленькі хлопчики активні, грайливі та непосидючі. Для них краще вибирати прості та короткі привітання з днем народження. Хоча можливо, саме ваш іменинник буде радий почути красиві та значущі побажання. У будь-якому разі привітання маленькому хлопчику варто обирати з огляду на його характер.

У добірці "Телеграфа" ви напевно зможете знайти потрібні побажання, щоб привітати маленького хлопчика з днем народження.

Привітання з днем народження для маленького хлопчика

Хлопчику наш, від щирого серця бажаємо щастя, виконання бажань! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу та чудовий настрій!

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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб ти ріс хоробрим, сильним, справедливим та чесним. Нехай у твоїм житті радісні дні будуть посипані яскравими зорями! Нехай рідні та близькі завжди будуть поряд і пишаються тобою! Бажаю тобі найказковішого добра в житті!

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Бажаю бути найсильнішим і найвідважнішим серед хлопчаків, веселим вигадником серед друзів, впевненим капітаном посеред океану ідей. Нехай буде в житті багато жартів, сміху та перемог!

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Пустотливий наш хлопчик! Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо залишатися і далі таким же допитливим, задерикуватим, тямущим і веселим хлопчиком. Будь здоровий, щасливий, розумний і оточений вірними друзями.

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Дорогий малюк, вітаємо тебе з днем народження! Рости сильним, сміливим, спортивним хлопчиком, нехай у тебе завжди буде багато друзів, а у твоєму житті постійно присутні радості перемог та бажання пізнавати нове.

Побажання маленькому хлопчикові

З днем народження, наш любий! Бажаємо рости розумним, добрим, вихованим, працьовитим, сміливим та вмілим. Будь здоровий і щасливий!

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З днем народження, малюку! Сьогодні разом із тобою ми запалимо свічки на твоєму торті. Бажаємо тобі щасливого дня, повного сюрпризів, ігор та сміху. Зростай великий, і нехай твоя радість триває вічно!

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З Днем народження! Бажаю рости помічником у сім’ї, сильним, сміливим та розумним, маминим захисником та гордістю для тата! Нехай усі твої бажання здійснюються і все в тебе виходить!

Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих листівок, якими можна привітати із днем народження улюбленого сина.