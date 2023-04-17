Явный перебор: 74-летняя Пугачева напугала сеть отфотошопленным лицом (фото)

На фото многие поклонники с трудом узнают свою любимицу

Известная российская певица, Примадонна Алла Борисовна Пугачева, которая еще недавно поразила поклонников своим помолодевшим видом, очень расстроила своих поклонников. Причиной этого стало новое фото артистки, на котором Алла Борисовна явно переборщила с различными фильтрами и фотошопом.

На своей странице в Инстаграм Пугачева опубликовала новый пост со своей фотографией, в котором поблагодарила всех за поздравления с днем рождения. Отметим, что 15 апреля Примадонна отметила свое 74-летие.

"Спасибо всем, кто поздравил меня с днём рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте" — написала певица.

Многие поклонники продолжили засыпать Аллу Борисовну поздравлениями и комплиментами, однако среди комментариев также оказалось и достаточно много шокированных "новой внешностью" Пугачевы фанов.

"Боже, кто это?", "Слишком много фильтров", "Явный перебор" — пишут в сети, подчеркивая, что на новом фото Алла Борисовна как будто после неудачной пластической операции.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже юморист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Летом Алла Борисовна все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу. Возвращение Пугачевой не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях: потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.