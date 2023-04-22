Суббота Светлой недели 2023: что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь несчастье

В Светлую субботу в храмах раздают специальный хлеб — артос

В эту субботу, 22 апреля, в православном мире завершается так званая Светлая седмица — неделя после Воскресения Христова (Пасхи).

В Светлую субботу в храмах верующим раздают специальный хлеб — артос, который всю неделю стоял у иконы Иисуса Христа. Считается, что если дать кусочек лакомства больному человеку, он скорее выздоровеет. Также в церквях закрываются "царские врата", это означает, что пасхальная неделя подошла к концу.

В народе 22 апреля молодежь и дети веселились и катали яйца с горки: в этой игре старались сбить как можно больше других яиц. Считалось, что кто первый докатит яйцо с холма, так еще и не разобьет его, тот победил.

В Светлую субботу в храмах верующим раздают специальный хлеб — артос

Что нельзя делать 22 апреля в Светлую субботу

Заниматься тяжелым физическим трудом — привлечете несчастья.

Ругаться, выяснять отношения, затевать ссоры — будут неприятности и ссоры в семье.

Предаваться грустным мыслям и пессимистическому настроению.

Одалживать деньги.

Скорбеть за умершими и проводить панихиды.

Проводить обряд венчания, но разрешается крестить детей.

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